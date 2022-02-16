Судебному приставу в Татарстане пришлось обороняться шокером при выселении семьи из квартиры

Фото: УФССП РФ по РТ

В Татарстане судебные приставы исполнили решение суда о выселении семьи из квартиры, которая не принадлежала им. Теперь в жилье могут вселиться полноправные владельцы, сообщает пресс-служба УФССП РФ по РТ.



Гражданин приобрел квартиру на торгах, но прежние владельцы покидать жилье не хотели. Ее законный владелец пытался решить проблему мирным путем в течение года, но это ни к чему не привело, и он подал иск в суд. Суд встал на сторону истца, и в сентябре прошлого года на исполнение поступил исполнительный лист о выселении.

Должников неоднократно предупреждали о необходимости выполнения решения суда. Многократные беседы и разъяснения о принудительном выселении должники проигнорировали, отказывались получать документы, законные требования не выполняли.

16 февраля у входа в подъезд находилось большое количество людей, препятствовавших входу приставов в подъезд. Судебный пристав-исполнитель в результате противоправных действий группы получила травму руки, второму сотруднику службы судебных приставов в целях самозащиты пришлось использовать электрошокер.

В результате исполнительных действий составлен акт о выселении, квартира передана новому владельцу. В отношении лиц, препятствовавших исполнению решения суда и совершивших противоправные действия, составили протоколы об административном правонарушении.

Работа с главой семейства для судебных приставов не закончена. На исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с него штрафов ГИБДД за нарушения правил дорожного движения, а также более 100 тыс. рублей коммунальных платежей.

Ранее в Татарстане судебные приставы взыскали с должника алименты на сумму, превышающую 820 тысяч рублей. Родитель рассчитался с супругой лишь после запрета на выезд из страны. Ради этого он выплатил всю сумму незамедлительно одним платежом.

Маргарита Головатенко