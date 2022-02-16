Украина обратилась в СБ ООН из-за инициативы Госдумы о признании ЛНР и ДНР

Киев обратился в Совет Безопасности ООН из-за инициативы Госдумы о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



По его словам, постановление Госдумы РФ о признании т. н. ЛНР и ДНР подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования.

Он призвал рассмотреть вопрос на заседании по имплементации Минских соглашений 17 февраля, сообщает RT.

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15 февраля Госдума на пленарном заседании проголосовала за проект постановления о необходимости признания ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Депутаты считают, что это создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз. Документ незамедлительно направили Путину.

Президент России Владимир Путин получил обращение Государственной думы о признании Луганской и Донецкой народных республик. Он принял его к сведению. Несмотря на рассмотрение вопроса о признании ЛНР и ДНР, в Московском Кремле признают, что осуществление такого шага не коррелируется с Минскими соглашениями.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, то это будет означать выход Российского государства из Минских соглашений.

Маргарита Головатенко