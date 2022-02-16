В Челнах в подземном переходе мужчина скончался на глазах у жены

В Челнах прохожие обнаружили мертвого мужчину в подземном переходе у остановки «Бульвар Домостроителей». Рядом с телом находилась женщина, она была растеряна.



На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они установили, что 72-летний мужчина направлялся в поликлинику в сопровождении жены. В подземном переходе ему стало плохо и он скончался, сообщили «Челнинские известия».

Под окнами многоэтажки в жилом комплексе «Легенда» на Аметьевской магистрали в Казани в субботу вечером нашли тело молодой девушки — она скончалась от падения с высоты. По словам очевидцев, погибшей на вид было около 20 лет.

Маргарита Головатенко