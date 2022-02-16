RT: по делу политолога Соловья назначат лингвистическую экспертизу

Фото: wikipedia.org / Dmitry Rozhkov

Политолог Соловей и его сын проходят свидетелями по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды. По делу будет назначена лингвистическая экспертиза, сообщил RT со ссылкой на близкий к следствию источник.



«По таким делам всегда назначается лингвистическая экспертиза, будет она назначена и в этот раз. Экспертиза определит, есть ли в тексте или устной речи высказывания, разжигающие рознь», — сказал собеседник издания.

Жена политолога Соловья рассказала, что ее супруга и их сына после обыска увезли в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу.

Фото: sledcom.ru

Бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья и его сына задержали — у них дома прошел обыск, изъята вся техника. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Соловей делал публикации о сотрудниках органов власти России в анонимном telegram-канале «Генерал СВР».

Маргарита Головатенко