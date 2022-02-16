В Татарстане расширят сети исправительных центров для осужденных

В среду в Москве было подписано трехстороннее соглашение между Минюстом России, ФСИН РФ и правительством Татарстана по сотрудничеству в вопросах реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года.



Документ подписали министр юстиции РФ Константин Чуйченко, директор ФСИН РФ Аркадий Гостев и президент РТ Рустам Минниханов.

В Татарстане планируется расширить сети исправительных центров, в том числе на базе предприятий. Это позволит создать дополнительные места для размещения осужденных к принудительным работам и чаще применять наказания, которые не будут связанны с изоляцией.

В 2022 году создадут участки исправительных центров для трудоустройства не менее 400 осужденных к принудительным работам. Участки создадут на предприятиях машиностроения, производства стройматериалов, жилищного и промышленного строительства, сельского хозяйства и др.

В декабре в Татарстане запустили проект «Рука дружбы» по социализации сложных подростков. Это молодые люди с деструктивным поведением, которое привело их к судимости по статьям Уголовного кодекса РФ. Некоторые, несмотря на свой юный возраст, уже успели побывать за решеткой неоднократно. Куратор проекта, зампредседателя Союза отцов РТ Амир Мамин рассказал «Реальному времени» о первых результатах программы и планах по ее масштабированию.

Маргарита Головатенко