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Политолог Валерий Соловей и его сын задержаны в Москве

19:14, 16.02.2022
Политолог Валерий Соловей и его сын задержаны в Москве
Фото: wikipedia.org / Dmitry Rozhkov

Бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья и его сына задержали — у них дома прошел обыск, изъята вся техника, сообщила активистка Эльвира Вихарева.

Обыски проходили по уголовному делу по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает Znak.com.

Согласно данным следствия, Соловей делал публикации о сотрудниках органов власти России в анонимном telegram-канале «Генерал СВР». Администрирование ресурса осуществляет с территории Украины харьковчанин Виктор Ермолаев, сообщает RT.

Соловей известен частой критикой власти и лично президента РФ. В июне 2019 года руководство МГИМО попрощалось с профессором, объяснив это «антигосударственной пропагандой и подрывом политической стабильности».

Маргарита Головатенко
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