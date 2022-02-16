Политолог Валерий Соловей и его сын задержаны в Москве
Бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья и его сына задержали — у них дома прошел обыск, изъята вся техника, сообщила активистка Эльвира Вихарева.
Обыски проходили по уголовному делу по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает Znak.com.
Согласно данным следствия, Соловей делал публикации о сотрудниках органов власти России в анонимном telegram-канале «Генерал СВР». Администрирование ресурса осуществляет с территории Украины харьковчанин Виктор Ермолаев, сообщает RT.
Соловей известен частой критикой власти и лично президента РФ. В июне 2019 года руководство МГИМО попрощалось с профессором, объяснив это «антигосударственной пропагандой и подрывом политической стабильности».
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