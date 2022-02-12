Главное о коронавирусе на 12 февраля: снижение коллективного иммунитета, Татарстан перешел в «красную» зону
В Татарстане за неделю осложнилась ситуация с коронавирусом
- Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала о дальнейшем распространении коронавируса в Татарстане. По ее словам, в начале марта будет понятно, куда движется уровень заболеваемости. На позапрошлой неделе прирост был в 2,8 раза, за текущую неделю — в 2 раза. Поэтому следующая и последующая недели будут показательными, и станет известно, находится ли республика на плато.
- Минздрав РТ сообщил, что, по данным на 10 февраля, в республике 466 207 школьников и 31 801 учитель проходят утренний медицинский фильтр. 11 февраля фильтр не прошли 553 человека, а с 1 сентября — 44 792 человека. На разобщении находятся классы в 96 школах. По состоянию на 9 февраля было 143 школы, а также полностью закрыт один детский сад в Мензелинском районе из-за разобщения воспитанников, бывших в контакте с больными детьми.
- Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов заявил, что в Татарстане начали дистанционно выдавать больничные листы. Для оформления листков нетрудоспособности без обращения в поликлинику надо позвонить по номеру 122. После опроса специалистом по поводу причин открытия больничного и симптомов заявка передается в поликлинику, к которой прикреплен человек, где ему дистанционно открывают больничный лист на семь дней.
- Также он сообщил, что в республике занято 99% детских ковидных коек. По его словам, в республике продолжают регистрировать заболеваемость детей, в том числе коронавирусом. Всего заболело 5 170 детей, из них амбулаторно проходят лечение 4 847. Всего развернуто таких коек 385, занято — 380. При необходимости койки могут перепрофилировать в течение небольшого количества времени. Для взрослого населения развернуто 4 503 койки, свободны — 278, что составляет 6,2%.
- Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в Татарстане за неделю осложнилась ситуация с коронавирусом. Кроме республики, такая ситуация зафиксирована еще в Амурской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях, Краснодарском крае, Башкортостане, Дагестане, Северной Осетии и Чечне. Кроме того, по данным тепловой карты на портале «Стопкоронавирус.рф», республика вышла из «светло-оранжевой» зоны и находится теперь в «красной», а это значит, что в регионе выявлено больше 150 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием.
От коронавируса умерла Зинаида Кириенко
- В возрасте 88 лет скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, ранее попавшая в больницу с коронавирусом. Кириенко особенно известна ролями в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека».
- Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 84 российских регионах, в 38 субъектах страны наблюдается снижение числа госпитализаций. В 46 регионах РФ отмечается увеличение количества госпитализаций. По сравнению с предыдущими сутками число госпитализаций снизилось на 0,85%. Количество выздоровевших пациентов возросло на 5,8%.
- Также в оперштабе рассказали, что за неделю уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России снизился с 64,1% до 61,9%. По словам главы штаба Татьяны Голиковой, в пяти регионах страны уровень коллективного иммунитета превышает 80%. Это Санкт-Петербург, Карелия, Севастополь, Тыва и Мурманская область. На Чукотке, которая ранее была одним из лидеров в этом рейтинге, уровень упал с 80,2% до 77,8%.
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам и Минздраву проработать вопрос о психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС переболевших COVID-19. По ее словам, психиатрическая реабилитация должна быть включена в полис ОМС, как и другие виды постковидной реабилитации.
- В центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что клинические испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» продемонстрировали безопасность препарата, а также отсутствие аллергических реакций. Кроме того, вакцина не меняет функции внешнего дыхания, что является особенно важным при использовании препарата среди пожилых граждан, поскольку зачастую у них есть заболевания бронхолегочной системы.
- Главный внештатный психиатр Минздрава РФ и президент Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе предложил на время пандемии перевести психиатров в поликлиники для помощи переболевшим COVID-19. По его словам, у некоторых переболевших может быть постковидное стрессовое расстройство. Оно требует осмотра врача-психиатра в обязательном порядке. Однако те работают только в психоневрологических диспансерах.
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус не оказывает прямого воздействия на мозг и нервную систему ребенка в утробе матери. По его словам, COVID-19 влияет только на вынашивание беременности и ее течение. Но поражение центральной нервной системы плода напрямую при заболевании коронавирусом не доказано. Тимаков пояснил, что в большинстве случаев вирус может влиять на питание плода и вызывать воспаление плаценты, что приводит к задержке именно внутриутробного развития.
- Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что подвид омикрон-штамма COVID-19, получивший название ВА.2, является более заразным, но не вызывает тяжелые формы. Он отметил, что в некоторых странах снова начала расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. И связано это как раз с преобладанием подвида ВА.2. Даже те, у кого COVID-19 был не так давно, снова заболевают.
- Минздрав РФ издал приказ, по которому лица младше 18 лет смогут с 21 февраля самостоятельно получить печатный сертификат о вакцинации от COVID-19, медицинских противопоказаниях к прививке или перенесенном заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией. Чтобы получить сертификат, лица, не достигшие 14 лет, должны предъявить работнику МФЦ свидетельство о рождении.
- Также в пресс-службе Минздрава России сообщили, что заболевший коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии. По их словам, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь. О госпитализации Жириновского СМИ сообщали 9 февраля. Политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19.
- Врач-инфекционист Галина Гольцман назвала несколько факторов, из-за которых люди, живущие вместе, могут не заражать друг друга «омикроном». По ее словам, люди, которые не заражаются, могли ранее переболеть бессимптомно и имеют высокий титр антител. Также у определенной части людей есть невосприимчивость к определенным респираторным вирусам из-за генетической предрасположенности. Третьим фактором также является степень заразности человека: он может болеть, но не быть в то же время переносчиком вирусов.
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что школьники 1—8-х классов, переведенные на дистанционное обучение из-за коронавируса, смогут вернуться к очному обучению с 17 февраля. Как уточнил губернатор, на дистанционном обучении остаются ученики государственных колледжей.
- В Национальной академии Святой Цецилии заявили, что концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Риме отменен из-за заражения коронавирусом самого дирижера и пианиста Даниила Трифонова, который должен был выступить в качестве солиста. Также сообщается об отмене концерта c участием Трифонова и пианиста Сергея Бабаяна в понедельник. Деньги за билеты будут возвращены зрителям в кассе академии или через сайт, если они покупались онлайн.
- В школах Воронежа отменили карантин по коронавирусу в связи с изменением санитарных правил. Руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова рассказала, что прежде правила предусматривали обязательное разобщение детей, когда выявлялось несколько случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас эту норму из новых санитарных правил изъяли. И теперь, если в классе выявлен 1-2 заболевших COVID-19, школьников разобщать не станут.
- Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что реальная статистика по коронавирусу в стране может сильно отличаться от официальной, ведь она основывается на количестве проведенных тестов. По его словам, реально заразившихся, но болеющих в неявной форме, в шесть раз больше, чем указано в статистике.
- Сотрудник лаборатории молекулярной гематологии НМИЦ гематологии Адхамжон Абдуллаев заявил, что учеными ФГБУ НМИЦ Гематологии, РУДН и МГУ имени М.В. Ломоносова установлено как коронавирус проникает из легких в другие органы, распространяясь с кровью и лимфой. Для этого в легких должна быть высокая вирусная нагрузка и начальная фаза воспаления. Ученые проанализировали образцы тканей 36 пациентов, умерших от COVID-19. Более чем у половины из них поражены оказались сразу несколько органов.
- Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев сообщил, что Россия на прошлой неделе вышла на пик по заболеваемости коронавирусом и на данный момент происходит спад числа заболевших. По его словам, в течение двух недель показатели заболеваемости станут меньше шестизначных цифр, а после страна выйдет на низкое плато.
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ужесточать ограничения по коронавирусу на территории региона не планируется. Он добавил, что многие компании часть сотрудников переводят на удаленный режим работы или создают сменный график работы, чтобы снизить возможность заражения коронавирусной инфекцией. Губернатор также напомнил, что в Московской области зафиксирована серьезная нагрузка на врачей в медучреждениях из-за волны омикрон-штамма COVID-19.
- Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что после перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими. По его словам, этот симптом скорее не ранний, а постковидный. В некоторых случаях, предупредил Крючков, также могут выпадать волосы. Причем симптом может сохраняться длительное время.
- Власти Якутии смягчили ограничительные меры в столице, соответствующий указ подписал в пятницу глава Якутии Айсен Николаев. Согласно новому указу, требование о предъявлении QR-кодов вакцинированного или переболевшего при входе в торговые центры города отменяется. Режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, банкетных залов и иных предприятий общественного питания продлевается до 00.00. Кроме этого, отменено требование допускать на работу после отпуска жителей при предъявлении отрицательного ПЦР или ИХА-теста.
- Врачи Покровской больницы Санкт-Петербурга сообщили, что доплаты медикам, которые работают с коронавирусом, не приходят с декабря. По их словам, за декабрь и январь еще на заплатили выплаты по постановлению 69 от 16.02.2021 губернатора СПб. В комитете по социальной политике подтвердили — нужное постановление зависло на согласовании.
- Омский профессор, директор Омского НИИ природно-очаговых инфекций Николай Рудаков сообщил, что в Омской области наступит пик заболеваемости коронавирусом на следующей неделе. По его словам, омикрон-штамм COVID-19 пришел в регион довольно рано.
В ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 далека от своего завершения
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 408 482 154 человека, 5 802 296 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (77 652 197). На второй строчке — Индия (42 586 544), на третьей — Бразилия (27 299 336), на четвертой — Франция (21 646 561), на пятой — Великобритания (18 346 553).
Больше всего смертей зафиксировано в США (918 451). За ними следуют Бразилия (637 467), Индия (507 981), Россия (332 010, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (311 554).
- Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявил, что пандемия COVID-19 далека от своего завершения, поскольку новые варианты коронавируса будут появляться. По его словам, все были свидетелями того, каким образом развивается этот вирус и как он мутирует.
- Также ВОЗ внесла препарат тоцилизумаб в список прошедших преквалификацию лекарств, предназначенных для лечения COVID-19. Препарат рекомендуется только для пациентов, у которых диагностировано тяжелое течение коронавируса. Тоцилизумаб вводится внутривенно, и его применение должно сопровождаться мониторингом в клиниках. Во время испытаний он продемонстрировал снижение смертности у некоторых пациентов с коронавирусом, которые были серьезно больны, чье состояние быстро ухудшалось на фоне растущей потребности в кислороде.
- Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал два главных признака омикрона, отличающих его от других штаммов коронавируса. Первым таким симптомом является выраженная слабость, сопровождающаяся температурой 37,2—37,5. А второй — это интенсивная боль в горле.
- Австрийский экономический союз призвал министра здравоохранения страны Вольфганга Мюкштайна признать сертификаты о вакцинации от COVID-19 российским «Спутником V». В организации считают, что в случае непризнания стране грозит нехватка иностранных рабочих, в основном из Венгрии, Румынии и Польши. В сфере туризма это может коснуться почти 34 тысяч человек, ухода за пожилыми и инвалидами — 11 тысяч, сельского хозяйства — четырех тысяч, строительства — 25 тысяч.
- Власти Казахстана и России прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса, в настоящее время согласован соответствующий алгоритм. Ранее представители ведомств двух стран рассмотрели условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работу информационных систем. В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19. Принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется.
- На основании рекомендаций Научного комитета Туниса по поводу эпидемиологической ситуации в стране было принято решение с 15 февраля разрешить привитым иностранным туристам старше 18 лет посещать республику без ПЦР-теста при условии предъявления сертификата вакцинации от коронавируса с QR-кодом. Тунис признает все российские вакцины от коронавируса, а непривитым туристам по прибытии не нужно будет соблюдать пятидневный карантин. Для въезда потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета, либо экспресс-тест, сделанный за 24 часа.
- Власти столицы Мексики будут использовать российскую вакцину «Спутник V» в качестве бустера для населения в возрасте от 30 до 39 лет. Полный курс вакцинации к настоящему времени прошли 96% жителей Мехико старше 15 лет — порядка 7,27 млн человек. Из них 47,6% уже получили бустерную дозу необходимых препаратов. Ранее в текущем году власти применили первый компонент «Спутника V» для ревакцинации в возрастной группе от 40 до 49 лет.
- Правительство Франции отменило обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в страну путешественников из Европы, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. Отмечается, что для путешествий в пределах Евросоюза не требуется предъявлять объяснительную с уважительной причиной для поездки, однако подтверждение прохождения вакцинации будет обязательным. Для тех, кто сделал прививку больше девяти месяцев назад, потребуется предъявить подтверждение о получении бустерной дозы.
- Участники митинга у здания мэрии в Нью-Йорке выступили против ношения масок в школах и обязательной вакцинации от коронавируса работников муниципальных предприятий. В городе должны быть уволены более 3 тыс. муниципальных работников: учителей, врачей, медсестер, пожарных и полицейских, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Власти города рассчитывают, что угроза лишиться места работы заставит их сделать прививку. Кроме того, с четверга в Нью-Йорке отменено обязательное ношение масок в помещениях, за исключением школ. Многие родители и учителя недовольны данным решением.
- Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что в феврале Германия достигнет пика пятой волны коронавируса, это означает, что будет возможно смягчение действующих ограничительных мер. По его словам, смягчение ограничений возможно, но не в больших масштабах, иначе в противном случае ситуация может усугубиться и сроки достижения пика омикрон-волны сдвинутся.
- Также Германия пока не планирует возобновлять выдачу виз российским туристам. По словам представителя посольства, это существенно зависит от дальнейшего развития пандемии коронавируса в Европейском Союзе и в России, а также ее оценки федеральным правительством.
- Научный журнал JAMA Health Forum пишет, что ученые не нашли следов видимого влияния на заболеваемость коронавирусной инфекцией и смертность от нее в связи с открытием или закрытием бразильских школ в пик эпидемии. Сообщается, что дети заражаются SARS-CoV-2 гораздо реже взрослых и почти не испытывают тяжелых симптомов COVID-19. При этом, если коронавирус все же проник в их организм, дети могут передавать его окружающим. Из-за этого специалисты часто спорят, стоит ли закрывать школы и детские сады и должны ли дети носить маски.
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