В 38 российских регионах наблюдается снижение числа госпитализаций заболевших COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 84 российских регионах, в 38 субъектах страны наблюдается снижение числа госпитализаций. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

В 46 регионах РФ отмечается увеличение количества госпитализаций. По сравнению с предыдущими сутками число госпитализаций снизилось на 0,85%. Количество выздоровевших пациентов возросло на 5,8%.

Фото: Ринат Назметдинов

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 203 949 новых случаев COVID-19. Это очередной антирекорд. За все время пандемии инфекцию подхватили 13 731 794 россиянина, выздоровели 11 021 633 человека.

Вчера психиатр из Татарстана Ольга Башмакова рассказала, как справиться со стрессом в условиях распространения «омикрона». По ее словам, вместо переживаний следует минимизировать вероятность контакта с инфекцией. Так, можно ограничить свое пребывание в местах с большим количеством людей.

Диана Жиленкова