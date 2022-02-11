В ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 далека от завершения

Пандемия COVID-19 далека от своего завершения, поскольку новые варианты коронавируса будут появляться. Об этом заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

— Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует, — приводит его слова телерадиокомпания SABC.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выражал мнение, что острая фаза пандемии коронавируса может завершиться уже в этом году при условии ответственного поведения людей. Он отметил, что этого получится достичь, если люди с плохим самочувствием или высокой температурой будут оставаться дома и соблюдать карантин.

Татьяна Леухина