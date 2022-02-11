Роспотребнадзор: вакцина «ЭпиВакКорона-Н» не вызывает аллергических реакций

Фото: Максим Платонов

Клинические испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» продемонстрировали безопасность препарата, а также отсутствие аллергических реакций. Об этом заявили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Кроме того, «ЭпиВакКорона-Н» не меняет функции внешнего дыхания, что является особенно важным при использовании препарата среди пожилых граждан, поскольку зачастую у них есть заболевания бронхолегочной системы.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что у 81% добровольцев, которые дважды привились вакциной, сохранились антитела к COVID-19. Также они сохранились у 98% людей, которые получили три дозы препарата, передает ТАСС.

Вчера сообщалось, что для вакцины «ЭпиВакКорона-Н» появилась новая схема введения. Она может применяться по схеме введения трех доз препарата. Третью прививку можно делать спустя два месяца после второй вакцинации.

Диана Жиленкова