Роспотребнадзор: вакцина «ЭпиВакКорона-Н» не вызывает аллергических реакций
Клинические испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» продемонстрировали безопасность препарата, а также отсутствие аллергических реакций. Об этом заявили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.
Кроме того, «ЭпиВакКорона-Н» не меняет функции внешнего дыхания, что является особенно важным при использовании препарата среди пожилых граждан, поскольку зачастую у них есть заболевания бронхолегочной системы.
Отмечается, что у 81% добровольцев, которые дважды привились вакциной, сохранились антитела к COVID-19. Также они сохранились у 98% людей, которые получили три дозы препарата, передает ТАСС.
Вчера сообщалось, что для вакцины «ЭпиВакКорона-Н» появилась новая схема введения. Она может применяться по схеме введения трех доз препарата. Третью прививку можно делать спустя два месяца после второй вакцинации.
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