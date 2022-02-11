Австрийский экономический союз призвал Минздрав страны признать вакцину «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

Австрийский экономический союз призвал министра здравоохранения страны Вольфганга Мюкштайна признать сертификаты о вакцинации от COVID-19 российским «Спутником V». Об этом сообщает ТАСС.

В организации считают, что в случае непризнания стране грозит нехватка иностранных рабочих, в основном из Венгрии, Румынии и Польши. В сфере туризма это может коснуться почти 34 тысяч человек, ухода за пожилыми и инвалидами — 11 тысяч, сельского хозяйства — четырех тысяч, строительства — 25 тысяч. По словам секретаря союза Курта Эггера, иностранные работники вынуждены постоянно предъявлять результат отрицательного теста на COVID-19 на рабочем месте. Это делает для многих Австрию непривлекательной в качестве места работы.

Эггер считает, что Минздрав Австрии должен признать российскую вакцину. Ранее «Спутник V» не был внесен в перечень признанных препаратов для исполнения закона об обязательной вакцинации в Австрии.

Фото: realnoevremya.ru

Обязательная вакцинация в Австрии была введена с февраля этого года для жителей старше 18 лет. Прививку могут не делать беременные женщины, переболевшие в течение полугода после заболевания и те, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья с врачебным подтверждением медицинского отвода.



Дарья Акимова