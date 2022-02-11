В Совфеде поручили проработать вопрос о постковидной психиатрической реабилитации по ОМС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам и Минздраву проработать вопрос о психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС переболевших COVID-19. Об этом она заявила на заседании верхней палаты парламента.

Психиатрическая реабилитация должна быть включена в полис ОМС, как и другие виды постковидной реабилитации, отметила Матвиенко.

— Я поддерживаю предложение дать поручение Комитету по социальной политике вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о включении такой помощи в ОМС, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера врач-психиатр, психотерапевт, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением клинической больницы им. Бехтерева Ольга Башмакова рассказала, как избежать стресса из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Заслуженный врач РТ, завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, профессор Эдуард Якупов ранее рассказывал, что переболевшие COVID-19 пациенты сталкиваются с частыми головными болями, паническими атаками, потерей памяти. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина