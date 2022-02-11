В Татарстане на разобщении находятся классы в 96 школах

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

По данным на 10 февраля, в Татарстане 466 207 школьников и 31 801 учитель проходят утренний медицинский фильтр, сообщили в Минздраве РТ.



По состоянию на сегодня фильтр не прошли 553 человека, а с 1 сентября — 44 792 человека. На разобщении находятся классы в 96 школах. По состоянию на 9 февраля было 143 школы. В закрытых на разобщение с 9 февраля образовательных учреждениях сейчас проходят уроки в обычном режиме.

С 9 февраля полностью закрыт один детский сад в Мензелинском районе из-за разобщения воспитанников, бывших в контакте с больными детьми.

Каждую субботу школам рекомендуют проводить мероприятия не в классах, а на свежем воздухе. Спортивные, культурно-познавательные акции можно проводить на пришкольной территории. Школы выбирают формат занятости детей самостоятельно.

За выходные в школах проводятся генеральные уборки и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп.

Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев (архив)

По состоянию на 9 февраля не было школ, полностью закрытых на разобщение из-за заболеваемости, они работали в штатном режиме.

Несмотря на то, что школы и детские сады представляют собой «большое скопление людей», они теперь не уходят на карантин, отмечала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, так как там успешно действуют утренние фильтры. Их наличие и строгое прохождение контролируются ежедневными выездами представителей оперативного штаба, Роспотребнадзора по РТ.

Маргарита Головатенко