В России за неделю снизился уровень коллективного иммунитета от COVID-19 до 61,9%

В России за неделю уровень коллективного иммунитета от коронавируса снизился с 64,1% до 61,9%. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Показатель уменьшился из-за из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более шести месяцев назад гражданами. По словам главы оперштаба Татьяны Голиковой, по состоянию на 11 февраля вакцинация первым компонентом сделана 85 857 079 раз, полного цикла — 81 505 771 раз.

Также в пяти регионах страны уровень коллективного иммунитета превышает 80%. Это Санкт-Петербург, Карелия, Севастополь, Тыва и Мурманская область. На Чукотке, которая ранее была одним из лидеров в этом рейтинге, уровень упал с 80,2% до 77,8%.

Голикова призвала население страны вакцинироваться и делать повторные прививки, а также соблюдать все профилактические меры и своевременно лечиться.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский заявил, что ситуация с COVID-19 в стране движется к стабилизации. Также из-за штамма «омикрон» наблюдается значительный подъем заболеваемости, который отслеживается во всех странах мира.



Дарья Акимова