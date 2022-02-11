В Татарстане занято 99% детских ковидных коек
В Татарстане занято 99% детских ковидных коек, сообщил главный иммунолог, эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.
По его словам, в республике продолжают регистрировать заболеваемость детей, в том числе коронавирусом. Всего заболело 5 170 детей, из них амбулаторно проходят лечение 4 847. Всего развернуто таких коек 385, занято — 380.
При необходимости койки могут перепрофилировать в течение небольшого количества времени. Для взрослого населения развернуто 4 503 койки, свободны — 278, что составляет 6,2%.
По состоянию на сегодня утренний медицинский фильтр в школах не прошли 553 человека, а с 1 сентября — 44 792 человека. На разобщении находятся классы в 96 школах.
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