Скончалась народная артистка Зинаида Кириенко
В возрасте 88 лет скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, ранее попавшая в больницу с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — сказал собеседник агентства. Время и место прощания пока не известны.
Кириенко особенно известна ролями в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека».
Ранее стало известно, что Зинаида Кириенко заболела коронавирусом и была госпитализирована. Сын артистки рассказывал, что состояние его матери «не очень хорошее». Подробностей он не раскрывал.
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