Скончалась народная артистка Зинаида Кириенко

Фото: wikipedia.org / Dmitry Rozhkov

В возрасте 88 лет скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, ранее попавшая в больницу с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — сказал собеседник агентства. Время и место прощания пока не известны.



Кириенко особенно известна ролями в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека».

Ранее стало известно, что Зинаида Кириенко заболела коронавирусом и была госпитализирована. Сын артистки рассказывал, что состояние его матери «не очень хорошее». Подробностей он не раскрывал.

Маргарита Головатенко