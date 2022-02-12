Эксперт призвал перевести психиатров в поликлиники для помощи перенесшим коронавирус

Главный внештатный психиатр Минздрава РФ и президент Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе предложил на время пандемии перевести психиатров в поликлиники для помщи переболевшим COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у некоторых переболевших может быть постковидное стрессовое расстройство. Оно требует осмотра врача-психиатра в обязательном порядке. Однако те работают только в психоневрологических диспансерах. Те. кто перенес коронавирус, не пойдут туда, так как будут опасаться постановки на учет.

Но в обычной поликлинике неврологи и психологи не смогут выявить симптомы, в которых разбирается психиатр. Следовательно пациенты не получат адекватного лечения. Поэтому нужно постараться психотерапевтов и психиатров сделать прикомандированными к обычным поликлиникам. Тогда люди не будут волноваться из-за постановки на учет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам и Минздраву РФ проработать вопрос о психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС переболевших COVID-19. По ее словам, это должно быть включена в полис ОМС, как и другие виды постковидной реабилитации.

Дарья Акимова