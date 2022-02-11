Роспотребнадзор о распространении COVID-19 в Татарстане: «В начале марта будет понятно, куда мы движемся»

Фото: Максим Платонов

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ответила на вопрос о дальнейшем распространении коронавируса в Татарстане.

— По поводу плато сказать сложно. Мы ориентируемся где-то на обычный сезонный подъем [заболеваемости], который бывает: это 3—4 недели. Поэтому в начале марта будет понятно, куда мы движемся. Для примера скажу, что на позапрошлой неделе я говорила, что у нас был прирост в 2,8 раза, за текущую неделю мы приросли в два раза. Поэтому следующая и последующая недели будут показательными, и там уже будет понятно, что у нас на сегодня — плато или мы пока еще подрастаем, — отметила она.

Недавно инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что ситуация с COVID-19 в России движется к стабилизации:

— Если проводить определенную корреляцию, то, когда инфекция уходила из Москвы в регионы, это чаще всего говорило о каком-то намеке на приближение стабилизации заболеваемости и снижения этого показателя.