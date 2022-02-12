Эксперт заявил, что COVID-19 не оказывает воздействия на развитие мозга ребенка во время беременности

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус не оказывает прямого воздействия на мозг и нервную систему ребенка в утробе матери. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, COVID-19 влияет только на вынашивание беременности и ее течение. Но поражение центральной нервной системы плода напрямую при заболевании коронавирусом не доказано. Тимаков пояснил, что в большинстве случаев вирус может влиять на питание плода и вызывать воспаление плаценты, что приводит к задержке именно внутриутробного развития.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в 20% случаев у детей наблюдается замедление темпов развития, если мать во время беременности перенесла коронавирус.

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В конце декабря прошлого года Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при коронавирусе. Так, при тяжелой форме заболевания советуют применять оксигенотерапию, разрешается применение препаратов сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб.

Дарья Акимова