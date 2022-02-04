В Татарстане не планируют отменять QR-коды

Фото: Максим Платонов

В Татарстане продолжают действовать все антиковидные ограничения, в том числе система QR-кодов в общественном транспорте и некоторых местах массового скопления людей. Отменять их пока не собираются, но и вводить новые не планируется.

— На данном этапе мы не видим такой острой необходимости, чтобы отменить QR-коды, — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Она отметила, что вакцинация против коронавируса показывает свою эффективность. Авдонина напомнила, что для поддержки эффекта необходимо через полгода проходить ревакцинацию.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в Татарстане система QR-кодов действует с 11 октября 2021-го. Его необходимо предъявить при входе в торговые центры, заведения общепита, театры и т.д. Кроме того, с 22 ноября QR-коды нужны татарстанцам для проезда в общественном транспорте.

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