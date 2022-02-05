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Глава Роспотребнадзора: «омикрон» в два раза заразнее, чем грипп

04:38, 05.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Роспотребнадзора: «омикрон» в два раза заразнее, чем грипп
Фото: Максим Платонов

Штамм коронавируса «омикрон» в два раза заразнее, чем грипп. Этим объясняется его быстрое распространение, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, «омикрон» распространяется очень быстро. Именно поэтому большинство людей заражается именно этим штаммом. В России регистрируются рекордные показатели по суточному приросту зараженных, однако такая ситуация прогнозировалась еще в начале зимы, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Также сегодня Попова заявила, что в стране, как и в ряде европейских государств, немного замедлились темпы распространения нового штамма. Однако на «омикрон» приходится 80% случаев заболеваний в Москве и Санкт-Петербурге.

Тем временем инфекционист Евгений Тимаков считает, что новым штаммом могут переболеть 90% населения РФ. Аналогичным образом может сложиться ситуация и в других странах.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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