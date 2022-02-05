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В Казани усовершенствовали работу амбулаторной службы поликлиники №20

10:17, 05.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани усовершенствовали работу амбулаторной службы поликлиники №20
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Казани из-за большого потока пациентов перестроили работу амбулаторной службы поликлиники №20. Так, более 90 медработников каждый день ведут работу по приему местных жителей.

Также в медучреждении пространство для приема пациентов с симптомами ОРВИ организовано в виде фильтра. Он полностью изолирован от других помещений. Здесь посменно работают девять врачей, а также медсестры и администраторы. Прием ведется ежедневно без выходных с 7.30 до 23.00.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, сформирована служба телемедицинской консультации, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.

Вчера стало известно, что в республике все амбулаторные лечебные учреждения будут работать по выходным. Соответствующее решение принял оперштаб по противодействию распространению коронавируса в РТ.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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