Мурашко: вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию в стране. Об этом сообщает RT.

Ранее вакцина была зарегистрирована «на условиях» после проведения первой-второй фазы клинических исследований. Сейчас она полностью прошла все этапы клинических испытаний. Кроме того, министр добавил, что «Спутник V» никак не может повлиять на течение онкологического заболевания при наличии его у людей.

«Спутник V» разработал национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Вакцина получила регистрационное удостоверение 11 августа 2020 года.



Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в России зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». В декабре 2021 года также зарегистрирован препарат для лечения коронавируса «Мир-19». Он вдыхается с помощью ингалятора через маску.

Дарья Акимова