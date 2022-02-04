Почему человеку с симптомами нельзя сдать ПЦР в частной клинике и как Минздрав Татарстана относится к очередям

Фото: Максим Платонов

В Татарстане свободно 13,6% коек, острой нуждаемости нет

Проблем с коечным фондом в Татарстане, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, нет, сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Сейчас открыты 4 057 коек, из них занято 3 508 — то есть свободно 13,6%.



— Сейчас развернуто 56 временных инфекционных госпиталей. Пусть вас эта цифра не пугает, мы говорили, что временный инфекционный госпиталь может быть отделением на 15 коек в центральной районной больнице. Мы пошли по пути того, что в каждом районе должен быть свой временный инфекционный госпиталь, пусть и с небольшими объемами, чтобы пациенты получали доступную стационарную помощь без необходимости ездить в другие районы, — сказал он.

Сейчас в Татарстане стоят готовые к раскрытию госпитали, сообщил замминистра, и Минздрав готов увеличить число коек.

— Каких-либо рисков в том, что у нас серьезная нуждаемость в койках и мы не можем положить пациента, мы не видим, — отметил Жаворонков.

Сейчас в относительных цифрах от числа заболевших госпитализируется гораздо меньше пациентов — если сравнивать с волной штамма «дельта», хотя он все еще циркулирует и по-прежнему встречаются тяжелые пациенты.



Что касается госпитализации, то здесь особое внимание направлено на людей старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, и беременных.

«Медицинские работники тоже от этого не получают удовольствие»

Другой вопрос — очереди в поликлиниках из тех, у кого есть симптомы коронавируса или ОРВИ. Напомним, челнинская поликлиника №7 зафиксировала рекорд обращений за весь период пандемии. За сутки в «красной» зоне и на дому приняли 490 пациентов, тогда как в прежние пики пандемии число обращений не превышало 250—280 человек в день. Отмечается, что сейчас люди ждут в очередях по 3—4 часа.

Жаворонков напомнил, что больничные открываются и закрываются при очном визите в поликлинику.

— Как только нормативно-правовые акты будут изменены... Поверьте, нам тоже это очень не нравится, когда большие очереди в поликлиники. Медицинские работники тоже от этого не получают удовольствие. Я понимаю, что жаловаться не с руки, но коллеги наши сегодня в поликлиниках работают просто на износ. Они работают без выходных, абсолютно. Привлечены все силы и средства, которые только можно привлечь: и студенты, и ординаторы, и волонтеры без медицинского образования, — отметил он.

На вопрос о том, почему нельзя переложить нагрузку на частные поликлиники, ответила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Она привела в пример клинику «Здоровье семьи» и пояснила, что там нет инфекциониста.

— Вы можете там сдать тест, но если не больны. У них нет специализированного оказания инфекционной помощи, для этого должна быть лицензия, которая выдается после соблюдения определенных требований. Поэтому «Здоровье семьи» только забирает мазок, и только у здоровых людей, потому что у них заборный пункт только с минимальными требованиями. Если это «Спасение», то у них есть инфекционист, у них есть прикрепленное население. Если это КДЦ того же Авиастроительного района [Казани], то у них это [помощь] оказывается. Поэтому не надо бегать туда, куда не надо бегать, тем более с симптомами. Для этого есть специализированные организации, которые имеют лицензию и врача, который может вам оказать эту помощь.



Когда в Татарстане вернутся к плановой медпомощи в поликлиниках

Между тем Жаворонков напомнил, что плановая помощь приостановлена только в поликлиниках. В стационарах ее продолжают оказывать, все операции проходят согласно плану.

Помощь по-прежнему получают следующие категории:

пациенты с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (туберкулез, гепатит и т.д.);

беременные;

пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния;

граждане, подлежащие призыву на военную службу и служащие по контракту.

— Мы очень надеемся, что когда у нас схлынет эта волна, мы тотчас вернемся к оказанию плановой медпомощи. Вы видите Москву — там заявляют, что они уже вышли на плато, они готовятся к началу снижения заболеваемости. На 10—14 дней эпидпроцесс от Москвы у нас идет с некоторой задержкой. И вы можете таким образом подсчитать, когда у нас наступит стабилизация. Конечно, это все условно, но как только у нас будет снижение заболеваемости и поликлиники будут возвращаться к более-менее плановому режиму работы — мы тут же все вернем, — обратил внимание замминистра.

Дарья Пинегина