Житель Стамбула из-за положительных тестов на COVID-19 сидит на карантине уже более года

Фото: Ринат Назметдинов

Житель Стамбула Музаффер Каясан с момента заражения коронавирусом в ноябре 2020 года сдал уже 78 положительных тестов на инфекцию. В связи с этим он соблюдает карантин в течение 14 месяцев.

Музафферу Касяну 56 лет и он болеет лейкемией. Из-за сложившейся ситуации он вынужден жить один и не может видеть внуков. Врачи объясняют такое явление слабой иммунной системой, спровоцированной болезнью, передает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал A Haber.

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера стало известно, что в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 64,4% до 64,1%. Это объясняется потерей иммунитета у тех, кто сделал одну прививку или перенес инфекцию более полугода назад.

Диана Жиленкова