Глава ВОЗ: Олимпийские игры должны объединить мир в борьбе с COVID-19

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине должны сплотить мир в борьбе с пандемией коронавируса. Такое мнение выразил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, лозунг олимпийских атлетов «быстрее, выше, сильнее, вместе» подходит к современным реалиям, когда весь мир борется с коронавирусом. Человечество должно быть быстрее в распределении вакцин, а также стремиться к тому, чтобы вакцинировать 70% населения планеты.

Фото: Ринат Назметдинов

— Пусть эти игры объединят мир и зажгут искру солидарности и нацеленности вместе завершить пандемию, — приводит слова главы ВОЗ «РИА Новости».

Открытие XXIV зимних Олимпийских игр состоялось сегодня на Национальном стадионе Пекина. На торжественном открытии спортсмены из России прошли под 46-м номером. Знаменосцами избрали Ольгу Фаткулину и Вадима Шипачева.



Диана Жиленкова