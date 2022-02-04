Минобрнауки Татарстана рекомендует школам 5 февраля провести мероприятия на свежем воздухе

Фото: Максим Платонов

Минобрнауки Татарстана порекомендовало школам республики 5 февраля провести мероприятия на свежем воздухе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о спортивных или культурно-познавательных акциях на пришкольной территории. Каждое учебное заведение должно само выбрать формат занятости для учеников.

Также за субботу и воскресенье в школах будут проведены генеральные уборки и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп. А у первоклассников с 7 по 12 февраля запланированы дополнительные каникулы.

Фото: Максим Платонов

Накануне стало известно, что в Татарстане из-за эпидемиологической ситуации закрыто 11 школ. Из них две школы — в Актанышском районе, три школы — в Мензелинском, четыре — в Лаишевском и две школы — в Тетюшском.

Дарья Акимова