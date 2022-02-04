В ВОЗ могут запросить дополнительные данные о вакцине «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

У России могут запросить дополнительные сведения о вакцине от COVID-19 «Спутник V» для рассмотрения заявки о ее включении в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Тем не менее в ВОЗ не дали однозначного ответа по поводу того, запланирована ли на этот месяц инспекция на российских предприятиях. Решение будет принято лишь после изучения заявки и получения ответов на необходимые вопросы, передает ТАСС.



Фото: Максим Платонов

В декабре директор по регулированию и переквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар сообщил, что второй пакет данных о качестве и производстве вакцины должен поступить к концу января.

Также в декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что ВОЗ признает «Спутник V» в течение нескольких месяцев. Как рассказал представитель Кремля, трудности возникают в предоставлении нужной информации из-за разницы в требованиях сторон.

Диана Жиленкова