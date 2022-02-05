Эпидемиолог Пшеничная: в России пик заболеваемости COVID-19 может произойти в середине февраля

Фото: Максим Платонов

В России пик заболеваемости коронавирусом может произойти в середине февраля. Такое мнение выразила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в ближайшие две-три недели штамм «омикрон» может стать доминирующим в различных регионах страны. Защититься от него можно прежними способами: вакцинироваться или ревакцинироваться. Также следует соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и санитарно-гигиенические правила.

Фото: Максим Платонов

Эксперт добавила, что по прохождении пика заболеваемости может начаться резкое снижение числа заболевших, как это происходило в других странах, передает «РИА Новости».

За последние сутки в РФ выявили 168 201 случай заболевания COVID-19 — это очередной антирекорд. Всего заболели 12 452 765 человек, выздоровел 10 449 181 человек.

Диана Жиленкова