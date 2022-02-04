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Попова: в России замедлились темпы распространения «омикрона»

17:19, 04.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова: в России замедлились темпы распространения «омикрона»
Фото: Максим Платонов

В России и в ряде стран Европы немного замедлились темпы распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, в то же время, в Москве и Санкт-Петербурге более 80% заражений COVID-19 приходится на новый штамм. В целом по стране к «омикрону» относится около 50% случаев заболевания. Тем временем на штамм «дельта» приходится чуть менее половины заражений.

Фото: Максим Платонов

Глава ведомства добавила, что в настоящее время в РФ ведется активная работа по определению структуры различных штаммов инфекции, передает ТАСС.

Сегодня стало известно, что в некоторых регионах России, в том числе и в Татарстане, снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Причиной стала потеря иммунитета у тех, кто сделал одну прививку или перенес инфекцию более полугода назад.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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