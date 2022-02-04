В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 0,7%

Фото: Максим Платонов

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 64,4% до 64,1%. В Татарстане за неделю этот показатель снизился с 58,8% до 58,1%. Причиной стала потеря иммунитета у тех, кто сделал одну прививку или перенес инфекцию более полугода назад.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, прививку от COVID-19 сделали уже 84 967 516 человек, полный курс вакцинации завершили 80 446 704 жителя страны. Наиболее высокий уровень коллективного иммунитета отмечается в Севастополе (88,2%), Карелии (87,1%), Санкт-Петербурге (86,9%), Мурманской области (83,7%), Туве (81,3%) и Чукотке (80,2%).

Фото: Максим Платонов

Снижение показателей также наблюдается в Чеченской республике, Московской области, Ненецком автономном округе и др., сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в РФ вновь зафиксировали рекордное количество зараженных коронавирусом — 168 201 человек. Всего заболели 12 452 765 жителей страны, выздоровел 10 449 181 россиянин.

Диана Жиленкова