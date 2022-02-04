Главное о коронавирусе на 4 февраля: отмена карантина для контактных, регистрация нового лекарства
Из-за коронавируса в феврале на КАМАЗе изменился график работы
В Татарстане за минувшие сутки выявили 996 новых случаев коронавируса. Всего на 4 февраля зарегистрировано 52 398 случаев. Выздоровели за весь период 39 914 человек, в том числе 287 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 612 человек, за сутки — 7.
- Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что заболеваемость в январе 2022-го выросла на 32,6% в сравнении с декабрем 2021 года.
- В елабужской больнице прокомментировали ситуацию, когда местные жители вынуждены были ждать очередь на КТ вместе с трупом на каталке в коридоре. По словам представителей больницы, это произошло в связи с пиковым ростом заболеваемости коронавирусом. Из-за этого возросла нагрузка на кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Также помещение для очереди на исследование расширили. Теперь в нем есть сидячие места для ожидания и санузел.
- В Татарстане на сегодня полностью закрыто на карантин 10 школ, в которых обучаются 2 833 учащихся. Частично на разобщении находится 2 560 классов — это 57 829 учащихся.
- Из-за коронавируса в феврале на КАМАЗе изменился график работы. Сотрудники будут приходить и уходить в разное время. Графики смещаются на период от пяти минут до часа.
- Сегодня утром в электротранспорте Казани выявили 16 пассажиров без QR-кодов. Десять хотели поехать в трамваях и троллейбусах, еще шесть — в метро. Также обнаружены 63 пассажира без масок. 51 пассажир надел ее после замечания, остальные 12 покинули транспорт.
Привитым российскими вакцинами могут начать выдачу европейских COVID-сертификатов
За последние сутки в России выявлен 168 201 новый случай коронавируса, выздоровели 58 449 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 12 452 765 человек, а выздоровевших — до 10 449 181 человека.
За сутки болезнь унесла жизни 682 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 334 039 человек.
За последние сутки в России проведено более 1,1 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 4 167 819 человек.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство не планирует вводить дополнительные ограничения из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Также в скором времени могут начать снимать ограничения для лиц, которые контактировали с зараженными.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила возможную отмену ограничений для контактировавших с зараженными COVID-19. По ее словам, из-за особенностей штамма «омикрон» они теряют смысл, так как этот вариант очень быстро передается.
- Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал отличительные особенности штамма коронавируса «омикрон». Это лихорадка и интоксикация. Таких специфических особенностей, как исчезновение обоняния, практически нет. Зато инкубационный период вируса сократился до семи дней.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин появляется на публичных мероприятиях без маски. Все это потому, что его собеседники неоднократно проходят тестирование на COVID-19. А некоторым приходится сидеть на карантине перед встречей с ним.
- Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что европейский COVID-сертификат могут начать выдавать привитым российскими вакцинами. Для этого необходимо привиться бустерной дозой вакцины, разрешенной в ЕС.
- Шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после прилета в Пекин на Олимпиаду. Известны имена двоих из них. Это Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко. Остальные не назывались.
- Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 «Молнупиравир». Его торговое название — «Эсперавир». Дата окончания регистрационного удостоверения препарата — 1 января 2023 года.
- В Москве перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления. До этого брали на десятый-одиннадцатый день после начала заболевания. Теперь карантин закроется автоматически.
- По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, около 17—20% зараженных COVID-19 переносят болезнь в бессимптомной форме, в Москве — около 40%. Штаммом «омикрон» заражаются чаще всего люди от 20 до 30 лет. Также Попова заявила, что нельзя однозначно сказать, защищает ли иммунитет от перенесенного «омикрона» от штамма «дельта».
- Российский инфекционист Евгений Тимаков считает, что почти 90% жителей РФ заразятся штаммом коронавируса «омикрон» или его подвидом BA.2. В легкой форме его будут переносить люди с с высоким уровнем антител. В остальных странах сложится такая же ситуация.
- Роспотребнадзор опечатал московский клуб IZI Moscow за нарушение мер профилактики COVID-19. В заведении выявили нарушения масочного режима и норм социального дистанцирования. За это ему грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.
- Иммунолог Николай Крючков заявил, что некоторые привившиеся люди от коронавируса могут столкнуться с эффектом ноцебо. Это противоположный плацебо эффект, характеризующийся жалобами пациентов на ухудшение самочувствия по не связанным с препаратом причинам. Головные боли, недомогания и слабость могут быть связаны с ним.
- Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был госпитализирован из-за повторного заражения COVID-19. У него обнаружена высокая температура, сильный кашель и шумы в легких. В прошлый раз политика госпитализировали летом 2020 года. Тогда он провел в больнице 15 дней.
В Австралии создано устройство на основе алкотестера, позволяющее выявить коронавирус
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 388 100 320 человек, 5 713 256 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (75 994 204). На второй строчке — Индия (41 952 712), на третьей — Бразилия (26 107 894), на четвертой — Франция (20 274 710), на пятой — Великобритания (17 727 681).
Больше всего смертей зафиксировано в США (897 377). За ними следуют Бразилия (630 301), Индия (500 055), Россия (326 642, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (307 493).
- В Африке был обнаружен подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2. Его зарегистрировали в пяти странах: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР. По словам старшего вирусолога африканского представительства ВОЗ Никси Гумеде-Моэлетси, его очень трудно выявить, поскольку уже имеющиеся тесты не идентифицируют ВА.2.
- В Саудовской Аравии с 9 февраля вводятся дополнительные ограничения для въезда в королевство и выезда из страны из-за пандемии нового штамма коронавируса. Граждане старше 16 лет при выезде из страны должны быть вакцинированы бустерной прививкой. При въезде в королевство, независимо от иммунного статуса, все люди старше восьми лет должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
- Ученые США заявили, что для непривитых риск оказаться в больнице из-за заражения коронавирусом в 23 раза выше, чем у тех, кто вакцинировался или получил бустер. Госпитализация в отделения интенсивной терапии, перевод на ИВЛ и летальные исходы также чаще встречаются среди непривитых.
- В некоторых странах снова зафиксированы антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом. В Германии — 248 838 случаев, в Турции — 110 682, в Японии — 94 930, на Украине — 39 620, в Южной Корее — 22 907, в Ливане — 10 760.
- В Чехии со следующей недели жителям позволят посещать рестораны и другие развлекательные заведения без сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Кроме того, с 18 февраля будет отменено обязательное тестирование на COVID-19 на предприятиях и в школах. Однако ношение масок и лимит на количество людей в закрытых помещениях сохранятся.
- Федеральный совет Австрии одобрил принятие закона об обязательной вакцинации жителей страны старше 18 лет от коронавируса. За законопроект проголосовали 47 депутатов, против — 12, всего — 59 депутатов из 61. В последующие дни он должен быть подписан президентом. Вступить в силу он сможет только после публикации в реестре федеральных законов.
- Минздрав Индии объявил о резком снижении темпов прироста заражений коронавирусом. Сегодня число новых случаев упало на 13% по сравнению с днем ранее. Максимальный суточный прирост больных COVID-19 в стране до этого составлял 347,2 тысячи человек.
- В Австралии на основе алкотестера создали устройство, позволяющее выявить коронавирус в выдыхаемом воздухе. Нужно сделать пятисекундный выдох в специальное отверстие устройства. Тестер выполнит анализ содержащихся в выдыхаемом воздухе веществ и выдаст QR-код, в котором будет зашифрован результат анализа на COVID-19.
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