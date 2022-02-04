Главное о коронавирусе на 4 февраля: отмена карантина для контактных, регистрация нового лекарства

Фото: Илья Репин

Из-за коронавируса в феврале на КАМАЗе изменился график работы

В Татарстане за минувшие сутки выявили 996 новых случаев коронавируса. Всего на 4 февраля зарегистрировано 52 398 случаев. Выздоровели за весь период 39 914 человек, в том числе 287 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 612 человек, за сутки — 7.

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что заболеваемость в январе 2022-го выросла на 32,6% в сравнении с декабрем 2021 года.

В елабужской больнице прокомментировали ситуацию, когда местные жители вынуждены были ждать очередь на КТ вместе с трупом на каталке в коридоре. По словам представителей больницы, это произошло в связи с пиковым ростом заболеваемости коронавирусом. Из-за этого возросла нагрузка на кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Также помещение для очереди на исследование расширили. Теперь в нем есть сидячие места для ожидания и санузел.

В Татарстане на сегодня полностью закрыто на карантин 10 школ, в которых обучаются 2 833 учащихся. Частично на разобщении находится 2 560 классов — это 57 829 учащихся.

Из-за коронавируса в феврале на КАМАЗе изменился график работы. Сотрудники будут приходить и уходить в разное время. Графики смещаются на период от пяти минут до часа.

Сегодня утром в электротранспорте Казани выявили 16 пассажиров без QR-кодов. Десять хотели поехать в трамваях и троллейбусах, еще шесть — в метро. Также обнаружены 63 пассажира без масок. 51 пассажир надел ее после замечания, остальные 12 покинули транспорт.

Фото: Диана Жиленкова

Привитым российскими вакцинами могут начать выдачу европейских COVID-сертификатов

За последние сутки в России выявлен 168 201 новый случай коронавируса, выздоровели 58 449 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 12 452 765 человек, а выздоровевших — до 10 449 181 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 682 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 334 039 человек.



За последние сутки в России проведено более 1,1 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 4 167 819 человек.

Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство не планирует вводить дополнительные ограничения из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Также в скором времени могут начать снимать ограничения для лиц, которые контактировали с зараженными.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила возможную отмену ограничений для контактировавших с зараженными COVID-19. По ее словам, из-за особенностей штамма «омикрон» они теряют смысл, так как этот вариант очень быстро передается.

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал отличительные особенности штамма коронавируса «омикрон». Это лихорадка и интоксикация. Таких специфических особенностей, как исчезновение обоняния, практически нет. Зато инкубационный период вируса сократился до семи дней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин появляется на публичных мероприятиях без маски. Все это потому, что его собеседники неоднократно проходят тестирование на COVID-19. А некоторым приходится сидеть на карантине перед встречей с ним.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что европейский COVID-сертификат могут начать выдавать привитым российскими вакцинами. Для этого необходимо привиться бустерной дозой вакцины, разрешенной в ЕС.

Шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после прилета в Пекин на Олимпиаду. Известны имена двоих из них. Это Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко. Остальные не назывались.

Фото: fhr.ru

Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 «Молнупиравир». Его торговое название — «Эсперавир». Дата окончания регистрационного удостоверения препарата — 1 января 2023 года.

В Москве перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления. До этого брали на десятый-одиннадцатый день после начала заболевания. Теперь карантин закроется автоматически.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, около 17—20% зараженных COVID-19 переносят болезнь в бессимптомной форме, в Москве — около 40%. Штаммом «омикрон» заражаются чаще всего люди от 20 до 30 лет. Также Попова заявила, что нельзя однозначно сказать, защищает ли иммунитет от перенесенного «омикрона» от штамма «дельта».

Российский инфекционист Евгений Тимаков считает, что почти 90% жителей РФ заразятся штаммом коронавируса «омикрон» или его подвидом BA.2. В легкой форме его будут переносить люди с с высоким уровнем антител. В остальных странах сложится такая же ситуация.

Фото: lider-medicina.ru

Роспотребнадзор опечатал московский клуб IZI Moscow за нарушение мер профилактики COVID-19. В заведении выявили нарушения масочного режима и норм социального дистанцирования. За это ему грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что некоторые привившиеся люди от коронавируса могут столкнуться с эффектом ноцебо. Это противоположный плацебо эффект, характеризующийся жалобами пациентов на ухудшение самочувствия по не связанным с препаратом причинам. Головные боли, недомогания и слабость могут быть связаны с ним.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был госпитализирован из-за повторного заражения COVID-19. У него обнаружена высокая температура, сильный кашель и шумы в легких. В прошлый раз политика госпитализировали летом 2020 года. Тогда он провел в больнице 15 дней.

Фото: twitter.com/roizmangbn

В Австралии создано устройство на основе алкотестера, позволяющее выявить коронавирус

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 388 100 320 человек, 5 713 256 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (75 994 204). На второй строчке — Индия (41 952 712), на третьей — Бразилия (26 107 894), на четвертой — Франция (20 274 710), на пятой — Великобритания (17 727 681).



Больше всего смертей зафиксировано в США (897 377). За ними следуют Бразилия (630 301), Индия (500 055), Россия (326 642, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (307 493).

В Африке был обнаружен подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2. Его зарегистрировали в пяти странах: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР. По словам старшего вирусолога африканского представительства ВОЗ Никси Гумеде-Моэлетси, его очень трудно выявить, поскольку уже имеющиеся тесты не идентифицируют ВА.2.

В Саудовской Аравии с 9 февраля вводятся дополнительные ограничения для въезда в королевство и выезда из страны из-за пандемии нового штамма коронавируса. Граждане старше 16 лет при выезде из страны должны быть вакцинированы бустерной прививкой. При въезде в королевство, независимо от иммунного статуса, все люди старше восьми лет должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Фото: aa.com.tr

Ученые США заявили, что для непривитых риск оказаться в больнице из-за заражения коронавирусом в 23 раза выше, чем у тех, кто вакцинировался или получил бустер. Госпитализация в отделения интенсивной терапии, перевод на ИВЛ и летальные исходы также чаще встречаются среди непривитых.

В некоторых странах снова зафиксированы антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом. В Германии — 248 838 случаев, в Турции — 110 682, в Японии — 94 930, на Украине — 39 620, в Южной Корее — 22 907, в Ливане — 10 760.

В Чехии со следующей недели жителям позволят посещать рестораны и другие развлекательные заведения без сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Кроме того, с 18 февраля будет отменено обязательное тестирование на COVID-19 на предприятиях и в школах. Однако ношение масок и лимит на количество людей в закрытых помещениях сохранятся.

Федеральный совет Австрии одобрил принятие закона об обязательной вакцинации жителей страны старше 18 лет от коронавируса. За законопроект проголосовали 47 депутатов, против — 12, всего — 59 депутатов из 61. В последующие дни он должен быть подписан президентом. Вступить в силу он сможет только после публикации в реестре федеральных законов.

Фото: скриншот видео euronews.com

Минздрав Индии объявил о резком снижении темпов прироста заражений коронавирусом. Сегодня число новых случаев упало на 13% по сравнению с днем ранее. Максимальный суточный прирост больных COVID-19 в стране до этого составлял 347,2 тысячи человек.

В Австралии на основе алкотестера создали устройство, позволяющее выявить коронавирус в выдыхаемом воздухе. Нужно сделать пятисекундный выдох в специальное отверстие устройства. Тестер выполнит анализ содержащихся в выдыхаемом воздухе веществ и выдаст QR-код, в котором будет зашифрован результат анализа на COVID-19.

Дарья Акимова