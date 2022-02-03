Главврач больницы в Коммунарке Проценко назвал отличительные особенности штамма «омикрон»

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал об отличительных особенностях штамма COVID-19 «омикрон», отвечая на вопросы в ходе прямого эфира на сайте «Комсомольской правды».

По его словам, эти симптомы — в основном лихорадка и интоксикация. Симптоматика очень похожа по течению с ОРВИ. Специфических особенностей, таких, например, как исчезновение обоняния, практически нет. Кроме того, инкубационный период вируса сократился до семи дней.

Также из-за «омикрона» стали чаще болеть дети. В Москве их теперь больше госпитализируют, как и пациентов старше 65 лет. Но при этом в больницах находятся люди разных возрастов.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова