В Татарстане за сутки выявили 996 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 996 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 52 398 случаев COVID-19, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Заболеваемость в январе 2022-го выше на 32,6%, чем в декабре 2021-го. По сравнению с предыдущей неделей она выросла в 2,8 раза. 56 017 контактных остаются под наблюдением.

Также выявлено 85 случаев штамма коронавируса «омикрон».