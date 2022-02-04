Утром в электротранспорте Казани выявили 16 пассажиров без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

В электротранспорте Казани утром 4 февраля выявили 16 пассажиров без QR-кодов, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



Десять пассажиров без QR-кодов хотели проехать в трамваях и троллейбусах, еще шестеро — в метро. Всего проверили 216 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.

Этим же утром в электротранспорте выявили 63 пассажира без масок. 51 пассажир надел маску после замечания, остальные 12 человек покинули транспорт.

Фото: Максим Платонов

Вчера в электротранспорте города выявили 14 пассажиров без QR-кодов. В конце января в Казани утвердили порядок предоставления выплат перевозчикам за убытки из-за антиковидных мер. В том числе подразумеваются субсидии на возмещение затрат по оплате труда работников, которые проверяют у пассажиров QR-коды.

Маргарита Головатенко