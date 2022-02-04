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Утром в электротранспорте Казани выявили 16 пассажиров без QR-кодов

08:56, 04.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Утром в электротранспорте Казани выявили 16 пассажиров без QR-кодов
Фото: Максим Платонов

В электротранспорте Казани утром 4 февраля выявили 16 пассажиров без QR-кодов, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Десять пассажиров без QR-кодов хотели проехать в трамваях и троллейбусах, еще шестеро — в метро. Всего проверили 216 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.

Этим же утром в электротранспорте выявили 63 пассажира без масок. 51 пассажир надел маску после замечания, остальные 12 человек покинули транспорт.

Фото: Максим Платонов

Вчера в электротранспорте города выявили 14 пассажиров без QR-кодов. В конце января в Казани утвердили порядок предоставления выплат перевозчикам за убытки из-за антиковидных мер. В том числе подразумеваются субсидии на возмещение затрат по оплате труда работников, которые проверяют у пассажиров QR-коды.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

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