Шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на COVID-19 по прилете в Пекин

Шесть игроков мужской хоккейной сборной России сдали положительные ПЦР-тесты после прилета в Китай. Об этом сообщил хоккейный инсайдер Алексей Шевченко во время прямого эфира в YouTube.

Журналист назвал две фамилии запасных: вратаря Дмитрия Шугаева и нападающего Кирилла Марченко. Еще четыре фамилии остались не раскрыты.

Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине стартует 9 февраля и продлится до 20 февраля.