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Шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на COVID-19 по прилете в Пекин

15:33, 03.02.2022
Шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на COVID-19 по прилете в Пекин
Фото: fhr.ru

Шесть игроков мужской хоккейной сборной России сдали положительные ПЦР-тесты после прилета в Китай. Об этом сообщил хоккейный инсайдер Алексей Шевченко во время прямого эфира в YouTube.

Журналист назвал две фамилии запасных: вратаря Дмитрия Шугаева и нападающего Кирилла Марченко. Еще четыре фамилии остались не раскрыты.

Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине стартует 9 февраля и продлится до 20 февраля.

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