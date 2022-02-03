В России зарегистрировали препарат от COVID-19 «Молнупиравир»

Фото: Максим Платонов

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Молнупиравир». Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств.

Препарат имеет торговое наименование «Эсперавир». Международным непатентованным наименованием является «Молнупиравир». Дата окончания регистрационного удостоверения препарата — 1 января 2023 года.

Фото: Максим Платонов

В декабре в рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19 включили первый отечественный инъекционный препарат прямого действия от коронавируса «Арепливир». Первую партию медикамента отгрузили с завода «Биохимик».

Вчера министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 92% пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно. Число тяжелых случаев снизилось на 9%. Доля пациентов, находящихся на ИВЛ, уменьшилась на 2,5%.



Диана Жиленкова