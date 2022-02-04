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Инфекционист Тимаков: «омикроном» могут переболеть 90% россиян

02:22, 04.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Инфекционист Тимаков: «омикроном» могут переболеть 90% россиян
Фото: Ринат Назметдинов

Почти 90% россиян заразятся штаммом коронавируса «омикрон» и, в частности, его подвидом BA.2.Таким мнением поделился инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, подобным образом может сложиться ситуация и в других странах. Причем в легкой форме «омикрон» будут переносить люди с с высоким уровнем антител, передает ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов

Недавно главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что в скором времени Россия достигнет пика заболеваемости COVID-19. Затем прирост зараженных пойдет на спад. Альтштейн отметил, что основная особенность «омикрона» — это генетическая нестабильность.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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