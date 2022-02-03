В елабужской больнице прокомментировали ситуацию с трупом в очереди

Жительница Елабуги накануне рассказала о недавней ситуации в одной из больниц — по ее словам, когда она стояла в очереди на КТ, по коридору провезли труп.



Елабужанка в соцсетях рассказала, что в небольшом помещении находилось около 200 человек. Стояли плотно прижавшись друг к другу, кто-то кашлял или чихал. В помещении было очень душно и невозможно находиться в маске.

Уже в очереди на КТ находились 12 человек, коридор был очень тесным. На скорой привозили пенсионера, который задыхался. Некоторые люди желали ждать очереди в другом коридоре, чтобы не толпиться, однако их, по словам жительницы, «запихивали» обратно и заперли с двух сторон в тамбуре.

«Через несколько минут дверь в коридор открывается, и санитар запихивает к нам в тамбур каталку, покрытую чем-то белым, и тут мы понимаем, что это — ТРУП, и они его везут в морг!» — написала она, отметив, что из помещения нельзя было выйти, поскольку для этого нужно было подвинуть каталку, дверь была закрыта. Ключ все-таки нашли, труп покатили в морг, и люди захотели выйти, но им не разрешили. В это время в коридоре снова проехала каталка — на этот раз из морга и уже пустая.

В больнице «Реальному времени» прокомментировали, что такая ситуация произошла в связи с пиковым ростом заболеваемости коронавирусом — из-за этого возросла нагрузка на кабинет рентгеновской компьютерной томографии.

«На обследование РКТ направляются пациенты амбулаторной сети, скорой медицинской помощи всех перечисленных районов, кроме того, РКТ проходят пациенты стационара, госпиталя, что также увеличивает нагрузку. Больные в тяжелом состоянии, с реанимации, с инсультами доставляются бригадами скорой помощи на РКТ вне очереди», — сказали там.

Сообщается, что помещение для очереди на исследование расширили вспомогательным помещением. Теперь в нем есть сидячие места для ожидания и санузел.

«К сожалению, время, указанное на исследование, не может быть соблюдено, в связи с тем, что увеличился поток внеплановых пациентов, которым необходимо срочное обследование. В комнате регулярно проводится дезинфекция медицинской сестрой РКТ. Просим с пониманием отнестись к сложной ситуации, в развитии которой сыграли роль очень многие факторы. Администрация больницы прикладывает усилия для смягчения данной обстановки».

В амбулаторном центре больницы создан отдельный блок со своей регистратурой, залом ожидания и приемом пациентов. Прием в первую смену будут вести два фельдшера, во вторую смену — один. Так в больнице хотят разделить потоки пациентов и уменьшить время ожидания.

В прошлом году в Набережных Челнах произошла похожая история. Челнинец рассказал, что при нем в одно из его недавних посещений городской больницы №5 по коридору вывозили тела умерших: «К выходу больницы подъехала «буханка», и по общему коридору начали вывозить трупы. Три черных пакета на каталках вывезли и начали грузить в транспорт. Сказать, что я обалдел, ничего не сказать», — тогда писал житель автограда. В больнице за инцидент приносили извинения. Объясняли случившееся тем, что здание больницы — нетиповое.

Маргарита Головатенко