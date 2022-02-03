Попова: 17—20% заболевших россиян переносят коронавирус бессимптомно

Фото: Ринат Назметдинов

В России порядка 17—20% зараженных коронавирусом переносят болезнь в бессимптомной форме. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, в Москве бессимптомно переносят COVID-19 около 40% заболевших. Кроме того, чаще всего заражению штаммом «омикрон» подвержены граждане в возрасте от 20 до 30 лет. Причина — большое количество контактов.

Фото: Максим Платонов

Попова отметила, что в эпидемиологический процесс активно вовлекаются и подростки. Невысокий уровень заболеваемости наблюдается среди россиян 60 лет и старше, передает ТАСС.

Также сегодня глава Роспотребнадзора объяснила возможную отмену ограничений для контактировавших с зараженными COVID-19. По ее словам, распространение «омикрона» характеризуется большим количеством бессимптомных носителей инфекции, поэтому ограничения для контактировавших с заболевшими не имеют смысла.

Диана Жиленкова