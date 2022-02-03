Песков объяснил, почему Путин ходит без маски

Президент России Владимир Путин появляется на публичных мероприятиях без маски, потому что его собеседники неоднократно проходят тестирование на COVID-19. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Некоторым приходится сидеть на карантине перед встречей с главой государства.

Фото: kremlin.ru

— Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску. Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности, — передает «РИА Новости».

В сентябре президент России ушел на самоизоляцию после того, как в его окружении выявили заболевших коронавирусом. Позже он уточнил, что COVID-19 заразился его адъютант, с которым Путин работал с утра до вечера. При этом глава государства не заразился сам, у него сохранялся высокий титр антител.



Татьяна Леухина