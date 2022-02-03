Привитым российскими вакцинами могут выдать европейский COVID-сертификат
Европейский COVID-сертификат могут начать выдавать привитым российскими вакцинами. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
Для этого необходимо привиться бустерной дозой вакцины, разрешенной в ЕС. COVID-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС. Это лишь дополнительный санитарный документ, передает ТАСС.
В декабре вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что получить QR-код на портале «Госуслуги» смогут привитые иностранными вакцинами от коронавируса.
Ранее корреспондент «Реального времени» выяснял, в какие страны ездят татарстанцы, чтобы привиться иностранными вакцинами от COVID-19. Все подробности — в материале интернет-газеты.
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