Привитым российскими вакцинами могут выдать европейский COVID-сертификат

Европейский COVID-сертификат могут начать выдавать привитым российскими вакцинами. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Для этого необходимо привиться бустерной дозой вакцины, разрешенной в ЕС. COVID-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС. Это лишь дополнительный санитарный документ, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что получить QR-код на портале «Госуслуги» смогут привитые иностранными вакцинами от коронавируса.

Ранее корреспондент «Реального времени» выяснял, в какие страны ездят татарстанцы, чтобы привиться иностранными вакцинами от COVID-19. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина