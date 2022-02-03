Путин: власти не планируют вводить новые ограничения из-за штамма «омикрон»

Российское правительство не планирует вводить дополнительные ограничения из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

По его словам, в скором времени, возможно, будут снимать ограничения для лиц, которые контактировали с зараженными, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность введения локдауна в РФ. По ее словам, несмотря на подъем заболеваемости, в стране уже выработаны понятные противоэпидемические меры, а также средства для диагностики и информирования населения.

Сегодня в России установили новый антирекорд по суточному приросту заболевших — 155 768 человек. За все время пандемии инфекцию подхватили 12 284 564 россиянина, выздоровели 10 390 732 гражданина РФ.



Диана Жиленкова