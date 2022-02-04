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Попова: нельзя точно ответить на вопрос, защищает ли иммунитет после «омикрона» от «дельты»

04:43, 04.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова: нельзя точно ответить на вопрос, защищает ли иммунитет после «омикрона» от «дельты»
Фото: Максим Платонов

Нельзя однозначно ответить на вопрос, защищает ли иммунитет от перенесенного штамма коронавируса «омикрон» от «дельты». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, этим вопросом озадачены не только российские ученые, но и специалисты со всего мира. Попова выразила надежду, что иммунитет после «омикрона» действительно будет защищать от «дельты», передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Недавно в России выявили подвид «омикрона» BA.2. Чаще всего такие заражения выявляли в Москве, Ростовской области, республиках Марий Эл и Башкортостан. Линия BA.3 на территории РФ еще не обнаружена.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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