Попова: нельзя точно ответить на вопрос, защищает ли иммунитет после «омикрона» от «дельты»
Нельзя однозначно ответить на вопрос, защищает ли иммунитет от перенесенного штамма коронавируса «омикрон» от «дельты». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».
По ее словам, этим вопросом озадачены не только российские ученые, но и специалисты со всего мира. Попова выразила надежду, что иммунитет после «омикрона» действительно будет защищать от «дельты», передает ТАСС.
Недавно в России выявили подвид «омикрона» BA.2. Чаще всего такие заражения выявляли в Москве, Ростовской области, республиках Марий Эл и Башкортостан. Линия BA.3 на территории РФ еще не обнаружена.
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