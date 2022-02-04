В Африке обнаружили подвид «омикрона» ВА.2

Фото: Максим Платонов

В Африке обнаружили подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2. Он был зарегистрирован в пяти странах континента: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР. Об этом заявила старший вирусолог африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Никси Гумеде-Моэлетси.

По ее словам, этот подвид крайне трудно выявить, поскольку уже имеющиеся тесты не идентифицируют ВА.2. В настоящее время ведется работа с рядом лабораторий мира для получения точной картины в отношении данного подвида, передает ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов

Несколько дней назад стало известно о выявлении ВА.2 в России. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, большая часть заражений, относящихся к этой линии, приходится на Москву, республики Марий Эл и Башкортостан, а также Ростовскую область.



Диана Жиленкова