Глава Роспотребнадзора объяснила возможную отмену ограничений для контактировавших с зараженными COVID-19

Фото: Максим Платонов

Из-за особенностей штамма коронавируса «омикрон» теряют смысл ограничения, которые вводятся для контактировавших с больными COVID-19 людей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, распространение «омикрона» характеризуется очень быстрой передачей вируса, невысокой загруженностью коек и большим количеством бессимптомных носителей инфекции. Поэтому ограничения для контактировавших с зараженными не имеют смысла, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня возможную отмену подобных ограничений анонсировал президент РФ Владимир Путин. Также лидер страны отметил, что власти не планируют вводить дополнительные ограничения на фоне распространения нового штамма.

Диана Жиленкова