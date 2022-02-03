Глава Роспотребнадзора объяснила возможную отмену ограничений для контактировавших с зараженными COVID-19
Из-за особенностей штамма коронавируса «омикрон» теряют смысл ограничения, которые вводятся для контактировавших с больными COVID-19 людей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».
По ее словам, распространение «омикрона» характеризуется очень быстрой передачей вируса, невысокой загруженностью коек и большим количеством бессимптомных носителей инфекции. Поэтому ограничения для контактировавших с зараженными не имеют смысла, передает ТАСС.
Сегодня возможную отмену подобных ограничений анонсировал президент РФ Владимир Путин. Также лидер страны отметил, что власти не планируют вводить дополнительные ограничения на фоне распространения нового штамма.
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