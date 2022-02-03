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Глава Роспотребнадзора объяснила возможную отмену ограничений для контактировавших с зараженными COVID-19

21:39, 03.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Роспотребнадзора объяснила возможную отмену ограничений для контактировавших с зараженными COVID-19
Фото: Максим Платонов

Из-за особенностей штамма коронавируса «омикрон» теряют смысл ограничения, которые вводятся для контактировавших с больными COVID-19 людей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, распространение «омикрона» характеризуется очень быстрой передачей вируса, невысокой загруженностью коек и большим количеством бессимптомных носителей инфекции. Поэтому ограничения для контактировавших с зараженными не имеют смысла, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня возможную отмену подобных ограничений анонсировал президент РФ Владимир Путин. Также лидер страны отметил, что власти не планируют вводить дополнительные ограничения на фоне распространения нового штамма.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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