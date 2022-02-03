На КАМАЗе из-за COVID-19 изменили график работы

В феврале сотрудники КАМАЗа будут приходить и уходить с работы в разное время. Об этом сообщает корпоративное издание предприятия со ссылкой на приказ.

Графики смещаются на период от 5 минут до часа. В гендирекцию первыми в феврале будут приходить сотрудники департамента технического контроля. Их рабочий день теперь начинается в 7.00. Маркетологи и аналитики предприятия будут работать с 8.15 до 17.15.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин ранее в интервью телеканалу RTVI рассказал, что из 24 тысяч человек, которые работают в Набережных Челнах, в пик пандемии 1300—1500 человек уходили на больничный.

Татьяна Леухина