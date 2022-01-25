Главное к утру: цифровые паспорта на башню Сююмбике и усадьбу Бакировых, траты пенсионных накоплений на жилье
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 25 января:
- Крупные риелторские компании обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разрешить россиянам тратить пенсионные накопления на покупку жилья. Для этого в России предложили создать федеральный оператор по использованию средств пенсионных начислений на покупку жилья и земельных участков. Средства предлагают возвращать по низкой процентной ставке в 4-5% годовых. Новая для России схема может быть успешной, если будут созданы прозрачные и защищенные условия использования пенсионных начислений. считают эксперты.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев не видит оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Он подтвердил перемещение российских войск на своей территории и отметил, что для украинской стороны «это не новость».
- В Татарстане в прошлом году составили первые цифровые паспорта на два объекта культурного наследия — башню Сююмбике и усадьбу Бакировых. Технология паспортов позволяет определить координаты объекта с помощью сканера в сотне миллионов точек, а погрешность составляет всего пару миллиметров.
- Казань оказалась на 4-м месте в рейтинге самых привлекательных для гостиничного бизнеса городов России. Участников российских и международных участников гостиничного рынка в опросили конце 2021 года. Респондентам предлагалось оценить привлекательность городов для открытия в них гостиниц сети. Они выставляли каждому городу баллы от 1 до 10, а после для каждого города был высчитан средний балл.
- В Татарстане минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2021 года утвердили в размере 18 731 рубля. Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Документ подготовил Минтруд РТ.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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