В России предложили разрешить россиянам использовать пенсионные накопления для покупки жилья

Крупные риелторские компании обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разрешить россиянам тратить пенсионные накопления на покупку жилья, сообщают «Известия».



Для этого в России предложили создать федеральный оператор по использованию средств пенсионных начислений на покупку жилья и земельных участков. Средства предлагают возвращать по низкой процентной ставке в 4—5% годовых. Письмо направлено для проработки в Минфин и Минстрой.

Подобные механизмы уже применяются в таких странах, как США, Новая Зеландия, Великобритания, Малайзия, Швейцария. Новая для России схема может быть успешной, если будут созданы прозрачные и защищенные условия использования пенсионных начислений.

В декабре Минтруд России предложил изменить порядок выплат пенсий для некоторых категорий граждан с июля 2022 года. Нововведения коснутся только двух категорий граждан — незащищенных россиян, получающих пенсию по потере кормильца и инвалидности, и граждан, чей трудовой стаж слишком мал для назначения им страховой пенсии по старости.

Маргарита Головатенко