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В Татарстане увеличат минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2021 года

19:19, 24.01.2022
В Татарстане увеличат минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2021 года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2021 утвердили в размере 18731 рубль. Проект постановления опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Документ подготовил Минтруд РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце октября в Татарстане утвердили стоимостную величину минимального потребительского бюджета в республике за III квартал 2021 года в размере 18 004 рублей.

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