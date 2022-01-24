В Татарстане увеличат минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2021 года
В Татарстане минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2021 утвердили в размере 18731 рубль. Проект постановления опубликован на интернет-портале правовой информации.
Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Документ подготовил Минтруд РТ.
В конце октября в Татарстане утвердили стоимостную величину минимального потребительского бюджета в республике за III квартал 2021 года в размере 18 004 рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым